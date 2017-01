Povestea moldoveanului care e MODEL CELEBRU în Dubai! Victor Suiu: Am ajuns acolo în calitate de chelner

Moldoveanul Victor Suiu a reprezentat, recent, R.Moldova la Concursul International „Man of The World”, ce a avut loc în ianuarie curent în Dubai, și a obținut locul trei. Într-un interviu pentru SHOK.md, el a început povestea arabă și cum a ajuns să activeze în calitate de model. „În 2010, aflându-mă în Moldova, am fost impresionat […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Shok.md