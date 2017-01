(STUDIU) Luna e mult mai bătrână decât se știa

15:07

În 2017, preţul mediu al ţiţeiului Brent va putea creşte la 54 dolari/baril în 2017, de la 45 dolari/baril în 2016, majorarea având la bază perspectiva că piaţa se va reechilibra, pe măsură ce oferta va scădea pentru a se adecva cererii, comentează Ole Hansen, Head of Commodity Strategy, Saxo Bank, în cadrul unei analize. The post (STUDIU) Care va fi prețul mediul al petrolului în 2017 appeared first on Independent.