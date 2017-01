Iată când cele opt orașe din Republica Moldova vor deveni, oficial, municipii!

16:38

Desi luna ianuarie este una mai linistita in privinta lucrarilor din gradina de fructe, pasionatii au in agenda cateva sarcini pe care sa le indeplineasca pana la sosirea primaverii. Indepartea ramurilor uscate, verificarea bolilor si daunatorilor sunt doar cateva dintre lucrarile de ianuarie care vor asigura in noul sezon o gradina imbelsugata si sanatoasa! Principala […]