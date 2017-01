Nunţile fastuoase au fost interzise într-o localitate pentru că oamenii nu înţeleg că sunt prea săraci pentru aşa ceva

14:58

Jurnalista maghiară care a fost filmată, în toamna lui 2015, în timp ce lovea mai mulţi refugiaţi a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare. Decizia a fost luată la mai bine de un an de la evenimentul care a revoltat opinia publică. The post (VIDEO) Închisoare cu suspendare pentru jurnalista din Ungaria care a lovit mai mulți refugiați appeared first on Independent.