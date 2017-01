17 proprietăţi miraculoase ale zemii de varză murată

14:28

SUA riscă „un război la scară largă" cu China dacă încearcă să blocheze accesul la insulele din Marea Chinei de Sud, a scris presa chineză de stat, adăugând că dacă declaraţii recente se transformă în politici la investirea lui Trump, ar fi mai bine ca cele două părţi să se pregătească de confruntare militară, notează Mediafax. The post Propaganda Beijingului evocă un război China-SUA la scară largă appeared first on Independent.