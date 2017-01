Din online în offline! Comunitatea Adoptă un Vot își dă întâlnire la Veneția

06:17

Situație neordinară la Spitalul de Urgență Pitești. 17 morți au fost ținuți în saloane pentru că nu a mai fost loc la morgă, scrie presa de peste Prut. Medicii spun că au amenjat spații separate ca să nu încurce bolnavii, dar chiar și ei sunt nemulțumiți. Pe lângă faptul că e nevoie de o morgă […] The post Situație neordinară la Spitalul de Urgență Pitești. Morți, ținuți în saloane pentru că nu mai era loc la morgă appeared first on Moldova.org.