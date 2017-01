Povestea SURORILOR românce căsătorite cu Ariel Sharon

17:42

Comisia Europeană a aprobat, astăzi, Programul de Asistenţă macro-financiară(MFA) pentru Republica Moldova, în sumă totală de 100 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane de euro urmează să fie oferite sub formă de grant. Programul are o durată de doi ani şi este adiţional Acordului cu Fondul Monetar Internaţional, aprobat în noiembrie 2016. Asistenţa oferită are ca sc...