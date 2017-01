Se recrutează însoțitori de bord

12:28

Pașapoartul, cazierul și cetățenia română, gratuite, peste două săptămâni Pasapoartele românești vor fi eliberate gratuit de la 1 februarie 2017, potrivit unui act normativ publicat recent in Monitorul Oficial al României. Aceasta taxă, precum și multe altele ce țin de eliberarea unor acte civile, fac parte din cele 102 taxe, din legea promulgata de Iohannis pe 6 ianuarie, ce vor fi eliminate. ◾eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice straine, eliberarea de adeverinte, precum si alte servicii prestate de autoritati. Aceasta taxa era in valoare de 105 lei moldovenești. ◾Acordarea cetățeniei române. Aceasta era in valoare de 900 de lei moldovenești. ◾Acordarea/Redobandirea cetateniei romane. Aceasta era in valoare de peste 900 de lei moldovenești. ◾Supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un act oficial. Aceasta era in valoare de peste 100 de lei moldovenești. ◾Supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un certificat de origine a marfurilor, de pe o factura comerciala sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul marfurilor. Aceasta era in valoare de peste 250 de lei moldovenești. ◾identificarea unei persoane pe teritoriul Romaniei. Aceasta era in valoare de aproape 200 de lei moldovenești. In cazul in care va aflati in strainatate si aveti nevoie de eliberarea unui pasaport sau a unui titlu de calatorie de la misiunile diplomatice si oficiale ale Romaniei in strainatate, nu mai trebuie sa platiti taxa perceputa de acestia, in valoare de 40 de euro, conform Wall- Street.ro. Alte taxe care au fost eliminate: ◾Taxa pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Aceasta era in valoare de aproape 50 de lei moldovenești ◾Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice. Aceasta era in valoare de peste 100 de lei moldovenești ◾Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice si în cazul reprezentarii titularului actului de catre un avocat. Aceasta era in valoare de peste 200 de lei moldovenești ◾Inregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei. Aceasta era in valoare de aproape 15 lei moldovenești.