Renault repetă soarta Volkswagen? A fost lansată o anchetă privind emisiile poluante ale motoarelor diesel

Un cuplu din Londra a decis să vadă lumea și să fotografieze fiecare colțișor de rai pe care l-au vizitat. Povestea lor de viață a fost una destul de simplă, până când au început să călătorească, au recunoscut cei doi. „M-am născut și am crescut în Lituania, după ce am plecat la studii în străinătate, în Marea Britanie, Londra. După absolvire, am lucrat timp de un an în industria modei și atunci am simțit că ceva lipsește în viața mea”, a precizar tânăra, scrie boredpanda.com.