Cancelaria de Stat a Guvernului trece la circuitul electronic al documentelor

Pe data de 14 ianuarie 2011, cu ocazia conferinței de presă oficiale a Campionatului Mondial masculin din Suedia, de la Göteborg, Cristina Neagu a fost desemnată de către Federația Internațională de Handbal (IHF) cea mai bună jucătoare din lume în 2010. Tot către Federația Internațională de Handbal a desemnat-oca fiind cea mai bună jucătoare a lumii și în 2015. Pentru a înțelege oamenii sau diferite situații ne-a fost lăsată Numerologia. Ea nu ghicește, ea nu dă în bobi și nici nu vede în globuri de cristal. Cu ajutorul ei putem calcula și putem afla cum sunt cei de lângă noi, la ce ne putem aștepta de la ei. Funcție de caracterul acestora vom acționa în cunoștință de cauză. Numerologia ne învață că nu există defecte ci doar calități. Fiecare decide în felul său cum și pentru cine (în slujba cui) să le folosească. Numerologia nu laudă, numerologia nu critică. Numerologia este capabilă să facă portrete ale caracterului, comportamentului, personalității celui care este în atenția noastră pentru o anumită perioadă, cu un anumit scop. Cristina Georgiana Neagu (data nașterii 28 august 1988) este o dură. Rar am văzut asemenea cifre puternice adunate într-un singur profil numerologic! Are cifra destinului 8 din 4 și 4. Cifra 8 se repetă de patru ori în numerograma zilei sale de naștere, se află într-o perioadă cu vibrație 8, într-un an personal cu vibrație 1. Are cifra zilei de naștere 1 și cifra personalității 1. Caracteristica ascunsă este 4. Toate acestea sunt cifre puternice și reci. Tenace și eficientă nu acceptă înfrângerea. Rezistentă fizic și psihic preferă a se baza pe propriile forțe decât să aștepte ajutorul celorlalți. Nerăbdătoare și insistentă, nu suportă lenea și superficialitatea. Îi plac banii, muncește pentru ei, nu îi cheltuie cu ușurință- cifra destinului 8. Organizată și disciplinată, este inflexibilă și lipsită de umor când are treabă de făcut. Severă și practică este dedicată exclusiv muncii. Este inutil să încerci a o ameți cu vorbe frumoase, cu promisiuni generoase ea știe când minți și o încurci. Nu se împotmolește în sentimentalisme ieftine. Este capabilă de orice sacrificiu pentru a își îndeplini scopul- cifra 4 se regăsește de două ori în cifra destinului său. Cuvântul ferm descrie cel mai bine felul său de a fi. Serioasă și matură preferă să acționeze după un plan. De nădejde și devotată alege adevărul dureros în locul drăgălășeniilor mincinoase. Verifică de mai multe ori, acționează o singură dată, perfect- cifra 4 din destin. Lupta pentru putere e importantă pentru ea, face parte din viața ei. Încăpățânată și intolerantă, poate deveni nemiloasă. Veșnic ocupată excelează în pregătirea tacticii de luptă. S-ar fi putut descurca excelent în armată. Are o precizie fantastică și aptitudini atletice deosebite. Te ajută doar dacă meriți. Dacă ai dezamăgit-o uită că te-a cunoscut. Uneori evită să-și manifeste afecțiunea față de cei dragi- cifra destinului 8. Puternică și sigură pe sine nu acceptă locul secund, nicăieri, niciodată. Își cunoaște calitățile și își dorește ca ceilalți să i le recunoască și să i se supună. Poate deveni tiranică și agresivă. Activă și independentă, energică și inventivă, acționează rapid. Are aptitudini de lider. Are convingeri ferme și un fel direct de a fi. O deranjează să aștepte, nu-i place să fie spectator- cifra zilei de naștere 1, cifra personalității 1. Deosebit de atentă, surprinde gesturi, înțelege priviri, nu pierde nimic din tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Folosește detaliile, scăpările celorlalți, în favoarea sa. Găsește vulnerabilitățile celorlalți și insistă pe ele. Îngijorată mereu de latura financiară, cheltuie doar atunci când este neapărat necesar. Este deosebit de agitată- cifra 8 se repetă de patru ori în numerograma zilei sale de naștere. Nu are nevoie de căsnicie- lipsește cifra 6 din numerograma zilei de naștere. Se teme de singurătate- lipsește cifra 7 din numerogramă. Poate asculta opiniile celorlalți și, în anumite situații, chiar ține cont de ele- cifra 2 prezentă în numerograma zilei de naștere. Este cooperantă, poate lucra în echipă- cifra numelui complet 2. Comportamentul îi este oscilant. Când este nesigură sau are emoții devine provocatoare, combativă. Își dorește să aibă libertate de acțiune, să nu depindă de nimeni- cifra vocalelor 5. Este percepută ca fiind serioasă, responsabilă- cifra consoanelor 6. Îi este dificil să-și manifeste afecțiunea, sau să dea dovadă de sensibilitate. Nu are timp de pierdut pe vorbe deșarte, nu are timp să asculte prostiile debitate de toți- cifra de tensiune 2. Când are necazuri devine și mai rece și mai pragmatică, analizează totul atent și face ceea ce trebuie, nu ceea ce îi este mai simplu- caracteristica ascunsă 4. Când este apelată Cristina sau doar Cristina Neagu, comportamentul său este agreabil. Atunci devine și entuziastă și veselă dar și cu toane. Când este apelată Cristina devină plăcută, accesibilă, atunci este și mai darnică- cifra comportamentului 3. Norocul apare doar când este apelată Cristina sau Cristina Neagu. Se află într-o perioadă cu vibrație 8 (din momentul împlinirii vârstei de 28 ani și până la 55 ani), a ambiției, a puterii, a luptei și a câștigurilor financiare. Provocarea acestei perioade este 2: tot mai independentă și îi va fi dificil să asculte de alții, să urmeze ordinele celorlalți, să se subordoneze. La 28 ani a atins un maxim al manifestării primului moment crucial din viața sa, cu vibrație 9. Acesta a început a se pregăti la 26 ani și va emite efecte până la 30 ani. Suficient de mult dramatism, renunță cu durere la tot ceea ce este inutil, la tot ceea ce o trage înapoi. Este un moment crucial încărcat cu emoții de tot felul. Există riscul pierderii unor persoane dragi, al accidentărilor. Sistemul imunitar poate avea de suferit. Ce a fost mai greu a trecut, să sperăm. Anul 2016 a fost cel mai complicat. Din 2017 devine tot mai puternică, vibrația acestui an fiind 1. Luni dificile pentru ea vor fi: aprilie (vibrație personală 5- când apar schimbări, mutări, modificări de planuri dar și o anumită lipsă de concentrare), iunie (vibrație personală 7- când va deveni tot mai încăpățânată și dificilă) și august (vibrație personală 9- (relații la care va renunța risc mare de accidentări serioase).