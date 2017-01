Propaganda Beijingului evocă un război China-SUA la scară largă

09:28

Real Madrid a revenit de la 1-3 în returul cu Sevilla, din optimile de finală ale Cupei Regelui, şi a egalat în al treilea minut al prelungirilor, iar echipa pregătită de Zinedine Zidane a stabilit un nou record pentru fotbalul spaniol - 40 de meciuri consecutive fără înfrângere, în toate competiţiile. The post (VIDEO) Real Madrid a revenit extraordinar cu Sevilla și a stabilit un record pentru fotbalul spaniol appeared first on Independent.