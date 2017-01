Începând cu data de 19 ianuarie, poţi cumpărat bilet la etapa de Formula 1 din Sochi!

10:08

În aceste momente, pe toate traseele din țară, chiar dacă sunt acoperite cu zăpadă, transportul circulă fără dificultăți, informează Serviciul de presă al INP. Mașinile de patrulare sunt angajate întru acordarea ajutorului conducătorilor auto, având în portbagajul echipajului în caz de necesitate o pătură, lopată, termos cu ceai şi un sac cu nisip.