Șir de evenimente, de Ziua Culturii

O americancă s-a îndrăgostit de R. Moldova Ayanna Dacosta este o americancă de 25 de ani care activează de două luni în gimnaziul „Grigore Vieru" din satul Vasilcău. A venit în Moldova acum 18 luni, fiind voluntară la Corpul Păcii din Statele Unite ale Americii. În această perioadă, tânăra a reuşit să se afirme, ea fiind profesoară de educaţia sănătăţii, dar şi să cunoască mai bine limba, oamenii, tradiţiile şi portul popular, care, spune ea, i-au plăcut mult. Ayanna este din Connecticut, care se află în apropierea or. New York. "Oamenii sunt foarte deschişi şi răbdători. Limba română mi-a plăcut mult şi am învăţat-o în trei luni. A fost dificil, dar îmi place", spune tânăra. Plus de asta, Ayanna scrie proiecte şi atrage finanţe pentru rezolvarea unor probleme în şcoală. Astfel, recent a câştigat un proiect care i-a permis renovarea şi amenajarea unui cabinet pentru sănătate în gimnaziu. Administraţia şcolii are doar cuvinte de laudă pentru voluntară. „La gazda mea am văzut pentru prima oară cum se tăie o găină, am învăţat cum se curăţă şi cum se prepară. Am văzut cum se produce vinul de casă şi e foarte gustos", povestește voluntara despre lucrurile care au impresionat-o la Vasilcău. 3 lucruri despre Moldova pe care Ayanna le va povesti celor dragi: * Mâncarea este foarte gustoasă, naturală şi mai bună decât în SUA. * Moldovenii sunt foarte harnici, lucrează foarte mult acasă, la serviciu şi pe câmp, cu toată familia. Eu nu ştiu cum voi faceţi aşa, este impresionant. * Tradiţiile. Noi avem tradiţii în SUA, dar copiii nu fac multe activităţi ce ţin de tradiţii. „Este diferit şi impresionant, pentru că noi în SUA nu avem costume naţionale" „Credeam că lucrez doi ani şi plec liniştită, dar m-am îndrăgostit de Moldova şi de oamenii de aici, cred că o să revin", ne-a spus voluntara.