Analist român, despre situația Jurnal TV: Belarusul este o dulce democrație

20:07

Samsung Electronics a lansat astăzi SeeColors, o aplicație completă și sigură de mobil și TV pentru cei care pot suferi de discromatopsie. Astfel, cea mai nouă inovație a companiei Samsung va îmbunătăți calitatea vieții pentru sute de milioane de oameni de pe întregul glob care au Deficiențe de Percepție a Culorilor (CVD). The post Samsung a lansat aplicaţia SeeColors pentru cei care suferă de discromatopsie appeared first on Independent.