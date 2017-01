Jurnal TV neagă informațiile lansate de Sky Tower: S-a invocat formal existenţa unei datorii

18:48

Un proiect de lege care decriminalizează violența în familie a trecut în prima lectură în Duma de Stat a Rusiei. Acuzațiile penale se aduc doar dacă bătaia are loc mai des de o dată pe an. Proiectul a primit votul a 368 de parlamentari, existând doar un singur vot împotrivă și altul de abținere, potrivit The Moscow Times.