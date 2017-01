Anatol Şalaru invită

12:07

Peste 100 de atribuții va avea așa numitul minister al securității transnistrene (MGB). Un decret în acest sens a fost semnat de liderul tiraspolean Vadim Krasnoselischii la 9 ianuarie 2017. Comitetul securității de stat (KGB) a fost redenumit în ministerul securității de stat. De fapt, s-a revenit la vechea denumire a acestei structuri, instituită pentru […] The post Serviciile secrete din Transnistria delegate cu un șir de împuterniciri appeared first on Moldova.org.