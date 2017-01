(VIRAL) Cum a produs un om de zăpadă stricăciuni de 5.000 de euro unui tren de mare viteză, în Germania

17:47

Un convoi de vehicule blindate și soldați americani a trecut joi frontiera poloneză dinspre Germania în cadrul unei desfășurări de forțe ale NATO în Polonia, ca urmare a deciziei luate anul trecut de Alianța Nord-Atlantică în vederea consolidării flancului său estic, după anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia, relatează AFP.