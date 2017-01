(GALERIE FOTO) Imagini surprinzătoare: Zăpadă de 3 metri în Republica Moldova

14:37

Ministrul polonez de Externe aflat la New York pentru a face lobby astfel încât ţara sa să obţină un loc în Consiliul de Securitate al ONU pentru perioada 2018-2019 a declarat că s-a întâlnit cu oficiali din aproape 20 de state, inclusiv din „San Escobar", ţară care de fapt, nu există.