Jurnal TV, obligat să părăsească sediul în 35 de zile. Cum explică decizia proprietarii Skytower

08:58

Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Mihai Gribincea, a declarat că disputa din jurul cetăţeniei lui Traian Băsescu nu poate zdruncina ansamblul relaţiei bilaterale dintre cele două ţări, dar estimează, pe baza celor spuse de unii experţi, că decretul semnat de preşedintele Igor Dodon ar putea fi declarat neconstituţional. „Din 2014, România este principalul partener comercial […] The post Va reuşi Traian Băsescu să îşi păstreze cetăţenia? Răspunsul ambasadorului Republicii Moldova la Bucureşti appeared first on Moldova.org.