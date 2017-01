Valorizarea economică a educației – Andrei Munteanu

17:59

Una din inițiatoarele grupului Părinții Solidari, Iulia Nazaria, a făcut mai multe mărturii în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA. – Am bănuit undeva că ceva nu este în regulă când copilul a venit de la grădiniță cu vomă și diaree inexplicabilă. Am auzit și alte mame care povesteau că jumătate de grupă sunt cu [...] The post Cum ucide statul RM, viitorul copiilor noștri? – Iulia Nazaria la emisiunea Alb&Negru appeared first on Civika.TV.