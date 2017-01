Un șef de secție din cadrul DOS, reținut pentru trafic de droguri // FOTO

11:12

X,Y,Z-TV este o rază de lumină și adevăr în Republica Moldova - atunci când asemenea fraze sunt rostite de politicieni, ele trebuie tratate cu deosebită atenție, or, de obicei politicienii mint, sau cel puțin încearcă prin declarații să ne impună să credem ceea ce vor ei ca noi să credem. Atunci când un politician laudă o sursă media, acea sursă ar trebui să fie supusă din start unui tratament de neîncredere, or mass-media trebuie să fie în opoziție față de politic, politicieni, și membri de partid. Nu e o rețetă clasică, cu siguranță, dar este totuși un indiciu pe care trebuie să-l luăm în considerare atunci când încercăm să dăm aprecieri în calitatea noastră de cetățeni-consumatori de informație. Fraza de mai sus a fost rostită de nimeni altcineva decât Andrei Năstase, finul de cununie al lui Victor Țopa, partenerul de privatizare a AIR Moldova, Avocatul AeroFlight Limited, German Capital Aviation și alte LTD-uri, în sfârșit, liderul platformei civice Demnitate și Adevăr care, se jura că Platforma nu va fi niciodată partid. Deci, finul proprietarului Jurnal TV-ului laudă Jurnal TV-ul. Iar lumea înghite. Unii chiar cred în echidistanța Jurnalului. Nu avem de ce-i condamna, or fiecare dintre noi are nivelul său de intelect și calitatea analizei critice a presei depinde strict de IQ-ul fiecăruia dintre noi. Să fii prost nu e o crimă așa cum nu e o crimă să fii victimă - a unui viol, jaf sau a propagandei. Propaganda, de la Publika, Jurnal, TV7, CNN sau FOXNEWS asta face - victime. Și primii cad în capcană cei cu puține cărți citite. În general, un om cult și matur la minte nu va crede niciodată în știri despre partide, în partide și cu atât mai mult nu va deveni niciodată membru de rând al partidului (nu se referă și la conducerea partidelor), or ele, partidele, sunt un fel de secte cu membri care cred în semizei și în mântuiri miraculoase. Dar asta e o altă poveste. Să ne întoarcem la raza de lumină… Așadar ca și PD-ul, DA-ul are propriile instrumente prin care își atrage și își influențează/zombează adepții. Dacă PD-ul are un Holding Media, atunci DA-ul îl are pe al său și din el face parte JURNALUL - principala armă de propagandă, finanțată de Țopa, nașul de cununie al lui Năstase. Filmulețul în care Butnaru merge la Țopa în Frankfurt sau Bad Homburg nu demonstrează de fapt nimic altceva decât că Jurnalul este un simplu post de propagandă care difuzează tot ce vrea proprietarul DA-ului. Atât. Până și reacțiile celor mai înverșunați susținători ai DA-ului, pe lângă atacurile asupra echipei care a deconspirat vizita tainică, au fost totuși împânzite de recunoașterea faptului că da, Jurnal este totuși un post angajat politic, exact ca Holdingul lui Plahotniuc. Etichetările bolnăvicioase, atacurile la persoană, injuriile și amenințările aduse jurnaliștilor care au realizat filmulețul demonstrează totodată un alt lucru interesant - SECTA DA s-a simțit amenințată, mai bine zis a conștientizat că arma lor de zombare a fost deconspirată și nu va mai avea niciodată același efect asupra noilor posibili adepți. Ea a rămas bună doar pentru menținerea celor vechi. Dar și aici apar dubii. Oricum, în media, lupta nu se dă pentru cei convinși să devină membri ai unei sau altei secte politice, ci pentru indeciși. Anume pentru ei se fac știri și investigații. Cei deciși să adere la partide și să le susțină sunt deja zombați, iar politicienii nu sunt Isuși Hristoși care vor cheltui resurse inimaginabile pentru câteva oi rătăcite. Pentru ei importante sunt masele de indeciși. În general, televiziunile lucrează anume pentru indeciși, or, iertați-mi calamburul, anume indecișii decid totul. O dată cu plasarea jurnalului în torba televiziunilor subjugate de oligarhi/politicieni/sforari, eficiența acesteia în lupta pentru voturi devine tot mai îndoielnică. Iată de ce reacția DA-iștilor este una atât de violentă. Apropos, cuiul în capacul sicriului Jurnalului nu a fost bătut de vizita Val Butnaru, ci de faptul că Jurnalul a evitat să relateze despre întâlnirile liderului Năstase cu Renato Usatîi de la Moscova. Jurnalul a tăinuit electoratului naționalist căruia i se adresa de fiecare dată, faptul că liderul popular s-a văzut cu omul Moscovei și a pus la punct parcursul comun. Se pare că raza de lumină și adevăr a fost blocată de norii negri a intereselor pur mercantile și revanșiste a finanțatorului Țopa și a finului său Năstase, care au mers la pact cu diavolul. Viitor european garantat de relațiile cu oamenii Kremlinului, ziceți ? The post Raza de lumină nu străbate norii de la Moscova appeared first on Moldova 24.