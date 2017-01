Decis! Noul coordonator al proiectului #OrasulMeu este Nicolae Anton

18:28

Cântăreaţa americană Selena Gomez a fost surprinsă de paparazzi în ipostaze intime alături de cântăreţul The Weekend. Publicaţia americană TMZa publicat fotogarfii cu The Weekend şi Selena Gomez. În imagini cei doi pot fi văzuţi sărutându-se şi îmbrăţişându-se. Selena Gomez a avut o relaţie cu cântăreţul Justin Biber, iar The Weekend o relaţie cu modelul Bella Hadid.