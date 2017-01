Liderul de la Tiraspol nu vrea retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului: „Ar deveni o zonă fierbinte”

10:37

Fostul ministru al Apărării de la Chişinău, Anatol Şalaru, şi-a dat demisia luni din calitatea de membru a Partidului Liberal. Anatol Şalaru a făcut anunţul pe pagina sa de Facebook, adăugând că a fost o decizie „extrem de grea, dar absolut necesară". „Astăzi am demisionat din calitatea de membru al PL, partid pe care