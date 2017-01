Samsung a lansat aplicaţia SeeColors pentru cei care suferă de discromatopsie

13:17

Departamentul de Trezorerie al SUA a impus sancţiuni împotriva lui Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean şi vicepreşedinte al Departamentului de Propagandă şi Dezbatere Publică din cadrul Partidului Muncitorilor, pentru abuzuri împotriva drepturilor omului, conform presei internaţionale.