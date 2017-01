Andy Murray va participa la turneul de la Queen’s până la finalul carierei. Cât va primi pentru fiecare ediție

14:08

New York Times declanseaza scandalul anului: Rusia ar avea imagini video compromitatoare cu Trump facand sex cu prostitutate la Moscova in 2013. New York Times a facut publice, miercuri, informatii din documentul secret de doua pagini furnizat de serviciile americane de informatii lui Barack Obama si Donald Trump. Documentul arata ce informatii compromitatoare despre Donald […]