Gayii şi-au ales maşina anului în Europa! Şi European Gay Car of the Year este…

19:00

Circulaţia pe şoseaua Balcani, la intrare în satul Ghidighici, va fi restricţionată timp de jumătate de an, scrie publika.md. Potrivit Administraţiei de Stat a Drumurilor, pe această porţiune se vor desfăşura lucrări de reparaţie a podului rutier peste calea ferată. Pe acest segment de drum limita de viteză maximă admisă nu va depăşi 30 km/h. În The post De ştiut! Circulaţia pe şoseaua Balcani, la intrare în satul Ghidighici, va fi restricţionată vreme de 6 luni appeared first on Autoexpert.