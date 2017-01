Superstiţii în ziua de vineri 13. Ce să eviţi în această zi ca să nu-ţi meargă rău

16:07

Astfel, în total, 170 400 de persoane, care fac parte din diverse categorii de risc, au fost imunizate cu vaccin antigripal, donat de ,,The Task Force for Global Health”. Totodată, 29 600 de doze de vaccinuri au fost repartizate în regiunea transnistreană. Printre persoanele care au beneficiat de vaccinul Influenza Vaccine (Split Virion), Inactivated se numără: - 4 595 de copii cu maladii cronice (646 cu astm bronșic; 2 083 cu insuficiență renală, hepatică, respiratorie şi cardio-vasculară; 268 cu diabet zaharat; 1 362 de bolnavi de tuberculoză sau contactați din focarele de tuberculoză; etc.): - 113 753 de maturi cu maladii cronice (69 566 care suferă de insuficiență renală, hepatică, respiratorie şi cardio-vasculară; 33 141 cu diabet zaharat; etc.); - 26 742 de lucrători ai instituţiilor medico-sanitare publice.