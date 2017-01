Victimele violenței în familie vor fi scutite de plata taxei de stat în judecată

04:58

Opozitia Soarelui cu Luna, altfel spus Luna Plina, sporeste agitatia si nervozitatea. Din cauza acestui aspect astral, simtiti o nevoie continua de a face ceva. Prin urmare, riscul de accidente este mai mare decat in alte zile, ca si riscul escaladarii periculoase a unor discutii. Pastrati-va calmul! Berbecul: Sunteti tentat sa va angajati in mai multe activitati in acelasi timp. Nerabdarea si nervozitatea va pot reduce ...