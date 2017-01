(VIDEO) Avertismentul lui Trump: Aveți grijă la camerele video ascunse prin hoteluri, să nu apăreți seara la TV

14:47

Senatorul John McCain i-a trimis luna trecută directorului FBI James Comey documente despre presupuse contacte secrete între echipa de campanie a lui Donald Trump şi Moscova şi potrivit cărora serviciile ruse de informaţii deţin materiale compromiţătoare despre preşedintele-ales al Statelor Unite, scrie în ediţia de miercuri ziarul britanic The Guardian. The post Noi dezvăluiri despre relațiile lui Trump cu Kremlinul; McCain a transmis FBI un raport complet appeared first on Independent.