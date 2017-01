Rusia și-a desemnat reprezentantul la Eurovision 2017

Finalistul concursului muzical ”Голос”, pe nume Aleksandr Panaiotov, va reprezenta în acest an Rusia la Eurovision. Anunțul încă nu a fost făcut public de oficiali, însă în cadrul festivalului Grigori Leps ”Роза Хутор” care s-a desfășurat de Crăciun, în Soci s-a aflat cine va fi reprezentantul Rusiei din acest an la Eurovision. Candidatura tînărului de 32 de ani a fost aprobată deja de Per

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md