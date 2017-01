Americanii vor veni sa caute petrol in Moldova. La initiativa Ministerul Mediului o companie din SUA va face sapaturi la frontiera moldo-romana - VIDEO

Lucrarile ar urma sa inceapa in acest an si se vor incheia in 2022. Toate cheltuielile vor fi

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md