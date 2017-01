Tânărul suspectat de omorul minorei din Strășeni, extrădat Republicii Moldova

17:58

Din cauza drumurilor înzăpezite și a temperaturilor joase, 99 de instituții de învățământ din raioanele Râșcani, Glodeni și Edineț au fost închise. Dintre care 41 de școli din Râșcani și 24 din Glodeni nu vor funcționa timp de o zi, iar 34 de instituții de Edineț nu vor activa timp de două zile, anunță Ministerul Educației. În raioanele Ștefan Vodă și Hâncești a fost sistată activitatea doar la treapta primară timp de o zi. În total 7227 de elevi din 29 de școli primare nu au mers astăzi la ore. În raioanele Cahul și Cantemir activitatea a fost sistată parțial timp de două zile în 15 instituții, dintre care 11 la Cantemir și patru la Cahul. În restul raioanelor au fost atestate mici probleme tehnice care au dus la micșorarea regimului de activitate în unele școli. Totodată, în 17 raioane, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți, instituțiile de învățământ funcționează în regim normal. În cele 99 de instituții își fac studiile peste 19290 de elevi.