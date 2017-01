LIVE // Ședința Cabinetului de miniștri

12:12

Cinci persoane și-au pierdut viața, iar altele patru au ajuns la spital în ultimele 24 de ore, conform datelor Serviciului Situațiilor Excepționale. Două femei cu vîrste de 93 de ani, au murit în urma incendiilor, izbucnite ieri în locuințele lor, din satele Verejeni, raionul Ocnița și Ilenuța, raionul Fălești. Incendiile au distrus bunurile materiale din încăpere, femeile fiind descoperite fără suflare. Alte trei persoane și-au pierdut viața, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la soba de încălzit. Este vorba de un bărbat de 71 de ani din satul Burlănești, raionul Edineț, dar și de două femei de 71 și 90 de ani din satul Cetireni, raionul Ungheni. Alte patru persoane, dintre care doi minori au fost internați la spital, cu diagnosticul de intoxicație cu monoxid de carbon. Cei doi copii, băieți de 5 și 7 ani din satul Coteala, raionul Briceni, au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, emanat de soba din locuința acestora, iar un cuplu, cu vîrste de 48 și 50 de ani din orașul Cahul, a ajuns la spital cu intoxicație cu monoxid, cel mai probabil emanat de cazanul instalat în casă. Salvatorii atenționează despre necesitatea respectării normelor antiincendiare, pentru a evita incendiile și intoxicațiile cu monoxid de carbon. Atenție maximă la exploatarea sobelor și altor instalații de încălzit. Persoanele în etate și minorii trebuie neapărat monitorizați, întrucît sînt cei mai vulnerabili în fața situațiilor excepționale.