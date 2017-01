Grave incalcari, depistate de oamenii legii la un depozit alimentar din capitală

17:18

Ex-ministrul Apărării Anatol Șalaru anunță pe pagina sa de facebook că a făcut un schimb de opinii cu presedintele Traian Basescu, privind situatia politica din Republica Moldova și problemele aparute dupa alegerile prezidentiale, informează Politik.md. Mesajul îl puteți vedea mai jos: “Stimati prieteni, Astazi, am avut un schimb de opinii despre situatia politica din Republica Moldova cu presedintele Traian Basescu. Impreuna am trecut in revista problemele aparute dupa alegerile prezidentiale din Republica Moldova si necesitatea continuarii drumului euro-atlantic. O tema abordata in cadrul discutiilor a reprezentat-o necesitatea construirii unei noi structuri politice, dar si, reconstructiei institutionale a statului astfel incat sa putem face fata incercarilor Federatiei Ruse de a transforma Republica Moldova intr-o enclava a sa. Unirea se face, nu se dezbate!”, Anatol Șalaru.