Biografia primei doamne a Moldovei a fost făcută publică

Serviciile ruse de informaţii ar avea înregistrări de natură sexuală cu preşedintele american ales Donald Trump, cu care pot să îl şantajeze, relatează Haaretz, care citează o copie a raportului comunităţii americane de informaţii publicate de Buzzfeed, însă a cărei autenticitate nu a fost confirmată, scrie News.ro.