Șeful CIA: Administrația Obama a calculat greșit consecințele Primăverii arabe

Insa, de multe ori, din cauza oboselii si a stresului, somnul este foarte agitat si de multe ori te poti trezi in toiul noptii ca sa mananci. Mai mult decat atat, cand se intampla acest lucru, mananci in nestire, iar acest lucru are efecte negative asupra organismului tau. Asadar, iata ce se intampla cu corpul tau daca mananci noaptea: 1. In primul rand, te vei ingrasa. Daca mananci des noaptea, atunci o mare parte din caloriile pe care le asimilezi se vor depune sub forma de grasime. Acest lucru se intampla din cauza ca metabolismul este mult mai incet si caloriile nu ot fi digerate. 2. Risiti sa iti imbolnavesti stomacul. Acest lucru se intampla din cauza ca in timpul somnului, stomacul nu functioneaza la capacitate optima. Mai precis, in timpul somnului stomacul se odihneste iar daca mananci noaptea il fortezi sa secrete suvuri gastrice pentru digestie. Mai mult decat atat, stomacul stocheaza o mare parte din mancare, ceea ce duce la dilatarea acestuia. 3. Iti dai peste cap metabolismul. Acest lucru se intampla din cauza ca organismul este obisnuit sa functioneze in anumite intervale orare, din punct de vedere metabolic. Daca primeste “carburant”atunci cand in mod normal ar trebui sa fie in repaos, oganismul incepe sa reactioneze in consecinta. Astfel, pot parea probleme de digestie, constipatie si chiar intoxicatii. 4. Mancatul in timpul noptii, cand abia te trezesti din somn, iti poate afecta sistemul circulator si inima. Acest lucru se intampla tocmai din cauza celorlalte ucruri mentionate mai sus. Astfel, pe vasele de sange se depun grasimi, inima este fortata sa lucreze mult mai intens, colesterolul rau creste, ceea ce poate duce la grave afectiuni cardiace, in timp, scrie lyla.ro.