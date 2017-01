Participă la «MON TALK», un eveniment cu Natalia Morari, despre curajul de a spune nu

12:42

Moldova este țara ce consumă cel mai mult alcool din lume potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății din anii 2010-2015, scrie Daily Mail. Astfel, datele arată cu moldovenii consumă 17,4 litri de alcool pe pe an de persoană. În top trei mai intră și Belarus cu 17,1 litri de alcool per persoaneă și Lituania cu 16,2 litri per persoană. Articolul (infografic) Presa britanică: Moldovenii sunt primii din lume la consumul de alcool. Iată ce spune un studiu intern apare prima dată în #diez.