Noile tendințe în manichiură pentru 2017 (Foto)

15:28

Peste 9000 de fotografii au fost selectate în cadrul concursului „Best of the Best Wedding Photo Contest” 2016. Fotografiile au fost realizate de către fotografi din 50 de țări din întreaga lume, scrie agora.md. Vedeți în continuare 10 de fotografi învingători și fotografiile lor, pentru ca să le puteți admira arta de a surprinde sau de a […]