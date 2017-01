„Până la 10.000 de euro, pentru a ajunge avocat”

„Până la 10.000 de euro, pentru a ajunge avocat” Acuzatii grave la adresa Comisiei de Licentiere a profesiei de avocat. Un jurist cu o experienta de 15 ani sustine ca desi a incercat de mai multe ori sa sustina examenul pentru obtinerea licentei de avocat, nu a reusit. El spune ca licenţa este acordata celor care au pile şi bani. In plus, modalitatea de acordare a calificativelor este una netransparenta. De cealalta parte, membrii Comisiei de Licentiere sustin ca probele se desfasoara in mod obiectiv. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii Realitatea Azi. „E imposibil să obțin licența”, precizează consultantul juridic Veaceslav Roșca. Membrul Comisiei de Licentiere, Gheorghe Vlas, admite că actuala modalitate de susținere a examenelor pentru obținerea licenței de avocat nu este una perfectă, însă nu este de acord că criteriile de acordare a calificativelor ar avea nevoie de o mai mare transparență. „Eu nu sunt nici pe departe convins că această metodă de accedere este perfectă. Sigur că necesită îmbunătățiri. Și se optează pentru acest lucru. Sunt părereri că probele trebuie suștinute la calculator pe un sistem grilă. Toate pot fi realizate dacă vom avea cadrul legal pentru care am optat și dacă ulterior uniunea va lucra în acest domeniu”, a declarat Gheorghe Vlas, membru al Comisiei de Licențiere a profesiei de avocat. Potrivit juristului Veaceslav Roșca, orice absolvent al facultăţii de drept poate cumpăra în Moldova o licenţă de avocat. Condiția e să aibă pile sau să fie pregătit să scoată din buzunar până la zece mii de euro. „Sunt tarife: de la 7 la 10 mii euro pentru accederea în profesia de avocat”, a subliniat Roșca. „Ne străduim în deplină măsură ca fiecare candidat să fie evaluat la justa valoare”, a spus Vlas. Un grup de deputați a înregistrat o inițiativă legislativă care prevede că aleșii poporului, care au cel puțin 10 ani vechime de activitate în domeniul dreptului, să acceadă în avocatură fără a susține examene. Sursă: realitatea.md Record „Până la 10.000 de euro, pentru a ajunge avocat” apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

