Ninsori abundente în toată ţara. INP-ul aminteşte şoferilor să circule cu maximă prudenţă

Francezii au dat naştere unei noi cutume, cea de a incendia maşinile în noaptea de revelion. Obiceiul pare să fie luat naştere încă de prin anii 1990 însă acum în 2017, numărul de maşini puse la grătar a atins cote alarmante. Autorităţile franceze indică în rapoartele sale aproximativ 650 de automobile incendiate pe tot cuprinsul republicii.