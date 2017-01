(VIDEO) Practicile existente de finanțare a organizațiilor societății civile vor fi analizate și revizuite

10:48

Acuzatii grave la adresa Comisiei de Licentiere a profesiei de avocat. Un jurist cu o experienta de 15 ani sustine ca desi a incercat de mai multe ori sa sustina examenul pentru obtinerea lucentei de avocat, nu a reusit. El spune ca licenţa este acordata celor care au pile şi bani. In plus, modalitatea de acordarea a calificativelor este una netranpsarenta. De cealalta parte, membrii Comisiei de Licentiere sustin ca probele se desfasoara in mod obiectiv, iar cei care lanseaza aceste acuzatii sunt indemnati sa se adreseze organelor competente. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii Realitatea Azi, citează Realitatea.md.