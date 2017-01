Doi noi născuți din nordul țării au fost transportați de SMURD la spital// VIDEO

10:37

Un locuitor al capitalei, în vârstă de 34 de ani, a fost reţinut fiind bănuit de instigarea în scop terorist şi justificarea publică a terorismului. În perioada anilor 2015 – 2016, învinuitul a postat pe profilul său de pe o reţea de socializare imagini foto şi video cu arme şi muniţii, însoţite de simbolurile unei […]