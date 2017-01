Restricții de circulație la mai multe posturi vamale

16:59

Șase mln. de oameni mor prematur, anual, din cauza tutunului În lume există circa 1,1 miliarde de fumători, ceea ce înseamnă că una din cinci persoane cu vârsta peste 15 ani consumă tutun, potrivit unui nou studiu publicat marți și realizat de Organizația Mondială a Sănătății și Institutul Național al Cancerului din Statele Unite, scrie agerpres.ro. Consumul de tutun costă economia mondială peste 1 trilion de dolari în fiecare an, iar șase milioane de persoane mor în fiecare an din cauza unei afecțiuni legate de fumat sau de mestecatul tutunului, potrivit estimărilor prezentate de cele două instituții. »Industria tutunului comercializează produse care privează gospodăriile de resursele financiare care ar putea fi utilizate pentru alimente și educație și impun familiilor, comunităților și țărilor costuri medicale imense», arată Oleg Chestnov, director adjunct al OMS. Circa 80% din populația țărilor cu venituri scăzute și medii fumează. OMS și NCI subliniază că politicile de reducere a consumului de tutun ar putea avea efecte pozitive imense. Dacă fiecare țară ar crește impozitul pe vânzări cu 0,80 de dolari per pachet de țigări, veniturile încasate de stat anual ar crește cu 140 de miliarde de dolari. Acest lucru ar reduce consumul de tutun, rezultând cu 66 de milioane mai puțini fumători, se mai arată în raportul care citează un studiu realizat în 2016. Totuși, OMS subliniază că multe state nu utilizează taxele pe tutun în mod corespunzător — sub 0,4% din aceste cotizații sunt direcționate către finanțarea de măsuri anti-fumat. Sursă: agerpres.ro