Belarus elimină VIZELE pentru cetățenii din 80 de țări

09:12

Coreea de Sud creează o echipă de comando care are misiunea de a-l ucide pe preşedintele nord-coreean Kim Jong Un şi principalii săi lideri militari în eventualitatea unui război. Formarea unităţii militare, programată iniţial pentru 2019, a fost decalată pentru acest an pe fondul atitudinii tot mai războinice a Coreii de Nord, a confirmat, luni, pentru Financial Times Ministerul Apă...