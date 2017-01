William Burns: Cum ne autoamăgim despre Rusia

16:17

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale urgente, după ce a suferit arsuri multiple în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz ce se afla în interiorul unei case.