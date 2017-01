Cod galben de ninsori puternice pe teritoriul țării. Sfaturi de la Poliție

11:28

În contextul înrăutățirii condițiilor climaterice, prin punctele de trecere Tudora, Palanca, Săiți, Giurgiulești-Reni, Giurgiulești-fero, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Cișmichioi, nu este autorizată trecerea frontierei de stat. La fel, din cauza formării podurilor de gheață peste râul Nistru, punctele de trecere de tip debarcader, Soroca și Cosăuți, și-au sistat activitatea. Poliția de Frontieră îndeamnă patricipanții la traficul transfrontalier să se conformeze schimbărilor. Amintim că Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a emis vineri o atenţionare pentru cetăţenii moldoveni, care intenționează să se deplaseze în România: să fie vigilenți în condiţiile meteo nefavorabile şi pericolul de avalanșe de zăpadă în zonele montane. Sinopticienii români anunță și pentru astăzi cod galben de ger și viscol. 42 de drumuri naționale din România, din zece județe, sunt închise, iar cursele aeriene au întârzieri de până la 30 de minute. Totodată, amintim că un autocar cu cetăţeni ai Republicii Moldova, care se deplasa pe ruta Chişinău–Braşov, a rămas blocat la 5 km de localitatea Râmnicu Sărat, România. Ulterior, pasagerii au fost cazați în pensiunea Cristina din Râmnicu Sărat.