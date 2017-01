Participare record preconizată la cea de a 47-a ediţie a Forumului Economic Mondial de la Davos

15:18

La sfârșitul anului 2016, concernul Roust Corporation, deținut de omul de afaceri rus Rustam Tariko, a cerut instanței din New York protecție împotriva creditorilor în temeiul articolului 11 din Codul Falimentului din SUA, scrie presa rusă. The post Războiul cu Ucraina a falimentat cel mai mare producător de votcă din Rusia appeared first on Independent.