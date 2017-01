După 400 de ani, bourii s-ar putea reîntoarce în Europa

15:07

Părinţii musulmani nu pot solicita, invocând religia căreia îi aparţin, ca fiicele lor să fie exceptate de la cursurile de înot mixte din şcoli, a decis marţi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), respingând plângerea înaintată de o familie elveţiană de origine turcă, informează AFP, potrivit Agerpres.ro.