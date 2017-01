Dublu atentat la Kabul: Cel puţin 28 de morţi și peste 20 de răniţi

13:17

Musicalul „La La Land" s-a erijat în marele favorit al premiilor Academiei Britanice de Film, Televiziune și Arte (BAFTA) obținând marți 11 nominalizări, printre care și cele pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor, relatează EFE.