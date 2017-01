Primul președinte de culoare al SUA vorbește pentru ultima oară în fața poporului

12:08

„Considerăm necesar să nu ne angajăm doar în operațiuni defensive”, a spus Maasen. „Trebuie să fim în poziția de a ataca, pentru ca inamicul să-și înceteze pe viitor atacurile”, a explicat el. Serviciul german de informații interne sau Biroul Federal pentru Apărarea Constituției (BfV) are obligația de a apăra Germania în fața diverselor acțiuni de spionaj, amintește DPA. Maassen a avertizat că alegerile din acest an pentru camera inferioară a parlamentului german, Bundestag, ar putea fi supuse „tentativelor externe de exercitare a influenței”. Există tot mai multe temeri cu privire la o ingerință externă în alegerile din acest an din Germania și în alte țări din Europa, pe fondul informațiilor conform cărora guvernul rus a întreprins atacuri cibernetice care au influențat rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA, din 8 noiembrie anul trecut.